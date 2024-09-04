Шесть месяцев девушки будут получать новые знания в Белорусской государственной сельскохозяйственной академии.

Стало известно, что впервые за 106-летие существования Омского ГАУ студенты получили стипендию Президента РФ для обучения за рубежом.

На сайте Министерства науки и высшего образования РФ был опубликован соответствующий приказ. В нем говорится о назначении в 2024 году стипендий от главы государства для обучающихся за рубежом студентов и аспирантов.

Среди 29 студентов Омского ГАУ, обучающихся на бакалавре и магистратуре в текущем году, стипендии получили трое студенток. Среди них Анастасия Коровина, обучающаяся на экономическом факультете, а также Елизавета Куденцова и Алина Шульга, обучающиеся на землеустроительном факультете. В рамках стипендиальной программы наших девушек ожидает семестровое обучение в одном из партнерских вузов Республики Беларусь – Белорусской государственной сельскохозяйственной академии.

Стоит отметить, что Омский ГАУ – это не только единственный университет Омска, готовящий специалистов аграрного сектора, но и единственный аграрный университет России, в котором трое обучающихся удостоены в 2024–2025 учебном году стипендии Президента Российской Федерации для обучения за рубежом.

– Поздравляем стипендиатов, деканов и всех, кто принимал участие в подготовке заявок на получение гранта президента, и желаем им успехов в обучении и научной деятельности! – поздравили представители вуза всех причастных к такому радостному событию.

Также они выразили огромную благодарность партнерам из Белорусской государственной орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной академии за содействие в подаче заявок на стипендию и готовность принять их подопечных на семестровое обучение.