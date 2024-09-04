Омск-Информ
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·Общество

Профилактические работы продлятся три дня.
«Омск РТС» запланировала провести гидравлические испытания трубопроводов ТЭЦ-5 и ТЭЦ-2 в Октябрьском и Ленинском округах. В связи с этим горожане останутся без горячей воды с 10:00 4 сентября по 20:00 6 сентября.
Отметим, что с отсутствием горячей воды столкнутся не только жители Ленинского и Октябрьского округов. Некоторых жителей Кировского округа также предупредили о предстоящих отключениях.
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·Общество

Профилактические работы продлятся три дня.
«Омск РТС» запланировала провести гидравлические испытания трубопроводов ТЭЦ-5 и ТЭЦ-2 в Октябрьском и Ленинском округах. В связи с этим горожане останутся без горячей воды с 10:00 4 сентября по 20:00 6 сентября.
Отметим, что с отсутствием горячей воды столкнутся не только жители Ленинского и Октябрьского округов. Некоторых жителей Кировского округа также предупредили о предстоящих отключениях.
1296