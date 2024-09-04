Городские будут жить на 0,24 года дольше. В среднем по региону ухудшение составило 0,4 года.

Омскстат опубликовал данные об ожидаемой продолжительности жизни при рождении в Омской области по итогам 2023 года. Статистики считают, что в среднем омичи будут жить по 71,8 года, то есть на 0,4 года дольше, чем прогнозировалось ранее.

Ожидаемая продолжительность жизни женщин выросла на 1,68 года и превысила 78 лет. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин снизилась с 66 лет до 65,65 лет.

Показатели для городского и сельского населения также разнятся. Ожидается, что горожане в среднем проживут практически 72,9 года (+0,76): женщины – 78,77 года (+1,33), мужчины – 66,87 года (+0,24).

В селах ожидаемая продолжительность жизни составляет 68,48 года: женщины – 75,95 года (+1,1), мужчины – 62,31 года (–2 года).