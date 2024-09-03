Возраст участников составляет от 9 лет.

В Омской области 15 сентября на базе спортивной школы олимпийского резерва «Сибирский нефтяник» пройдет чемпионат по гонкам дронов «Лаборатория беспилотных авиационных систем». Во время состязаний проведут региональный этап отборочных соревнований «Гонки дронов» и омские соревнования «АэроСтем» по фиджитал-спорту.

Это уже восьмой чемпионат марафона IT-мероприятий, которые проводятся при поддержке главы региона. Чемпионат позволит найти и поддержать талантливых спортсменов в области управления дронами.

Участники будут соревноваться в мастерстве пилотирования беспилотниками, а также в конструировании и аэродинамике. Возраст участников – от 9 лет.