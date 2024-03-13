Порядка 500 фигуристов из 14 городов РФ приедут в Омск на всероссийские соревнования, которые пройдут с 16 по 20 марта.

Порядка 500 фигуристов из 14 городов РФ приедут в Омск на всероссийские соревнования, которые пройдут с 16 по 20 марта.

С 16 по 20 марта в Омске в Ледовом дворце имени Вячеслава Фетисова пройдут всероссийские старты по фигурному катанию «Сибирские коньки» и «Надежды Сибири». В город съедутся фигуристы из 14 городов России. Всего будет порядка 500 участков из Омска, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Красноярска, Кемерова, Екатеринбурга, Самары, Тюмени, Владивостока, Кургана, Челябинска и Ханты-Мансийска.

Как рассказали в пресс-службе регионального Минспорта, турниры проведут по одиночному и парному катанию. Медали будут разыграны по программам 1-го и 2-го спортивных разрядов, кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта.

Соревнования начнутся в 14:20 часов 16 марта, в 12:20 – 12 марта и в 9:00 – 18 и 20 марта.