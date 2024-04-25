Омск-Информ
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·Спорт

Соревнования начнутся в 10:30 у «G-Drive Арены».
1 мая в Омске пройдет велогонка – мемориал олимпийского чемпиона Геннадия Комнатова. Соревнования начнутся в 10:30 у «G-Drive Арены», открытие запланировано на 10:00.
– В соревнованиях примут участие юноши и девушки 2010–2015 г.р., 2008–2009 г.р., юниоры и юниорки, мужчины и женщины в возрасте от 17 до 29 лет, ветераны в возрасте от 30 до 56 лет и старше, – рассказал мэр Сергей Шелест.
Спортсменам предстоит преодолеть дистанцию от 3,6 до 14,4 км в зависимости от возраста. 
Мемориал Геннадия Комнатова проводится в Омске с 1980 года. Соревнования открывают сезон для профессиональных шоссейных велогонщиков.
·Спорт

Соревнования начнутся в 10:30 у «G-Drive Арены».
1 мая в Омске пройдет велогонка – мемориал олимпийского чемпиона Геннадия Комнатова. Соревнования начнутся в 10:30 у «G-Drive Арены», открытие запланировано на 10:00.
– В соревнованиях примут участие юноши и девушки 2010–2015 г.р., 2008–2009 г.р., юниоры и юниорки, мужчины и женщины в возрасте от 17 до 29 лет, ветераны в возрасте от 30 до 56 лет и старше, – рассказал мэр Сергей Шелест.
Спортсменам предстоит преодолеть дистанцию от 3,6 до 14,4 км в зависимости от возраста. 
Мемориал Геннадия Комнатова проводится в Омске с 1980 года. Соревнования открывают сезон для профессиональных шоссейных велогонщиков.