Они проходят огневую, тактическую и инженерную подготовку.
В сентябре в ОмГПУ и ДОСААФ в Омске начали готовить учителей, которые будут преподавать школьникам основы безопасности и защиты Родины. Будущие педагоги ОБЗР изучат основы огневой, тактической, инженерной подготовки, основы организации связи и пилотирования БПЛА, а также основы тактической медицины и методику военно-спортивных игр. В Омской области планируется подготовить более 700 педагогов.
– С нового учебного года в расписании у школьников 8–11-х классов появился новый предмет – основы безопасности и защиты Родины. Обновленный курс для учеников расширит содержание основ безопасности жизнедеятельности, теперь ребята будут изучать начальную военную подготовку, управление БПЛА, основы тактической медицины, огневой и инженерной подготовки, – напомнил министр образования Омской области Иван Кротт.
Чиновники разрабатывают документацию об оснащении необходимым оборудованием кабинетов ОБЗР. Предмет могут включить в новый национальный проект.