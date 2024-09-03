Из крана женщины вода текла недостаточной температуры.

Жительница Советского округа Омска обратилась в суд с иском к АО «Омск РТС». Женщина просила взыскать с компании компенсацию морального вреда за некачественные коммунальные услуги.

Дело в том, что с мая по сентябрь 2022 года и с 3 мая по 8 августа 2024 горячая вода в ее квартире не соответствовала нормам. Температура воды достигала только 38 градусов, тогда как должна быть не ниже 60. Женщина направляла ресурсоснабжающей организации претензию, но письмо осталось без ответа.

Советский районный суд встал на сторону омички и взыскал с компании в ее пользу 3 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе суда, решение пока не вступило в законную силу. Компания может его обжаловать.