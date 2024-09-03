С открытия лицея по подготовке будущих инженеров в Омске началась реализация проекта «ТОРИО – территория опережающего развития инженерного образования».

В Омске 2 сентября открылся лицей по подготовке будущих инженеров. Новое учебное заведение расположено на Космическом проспекте, что весьма символично, ведь шефство над лицеем взял «Роскосмос». Глава госкопорации Юрий Борисов в режиме телемоста вышел на связь с участниками торжественной церемонии открытия. Он выразил уверенность в том, что из юных талантов, стремящихся связать свою судьбу с технологиями и наукой, в Омске смогут подготовить высококлассных специалистов.

– Сегодня вы ступаете на путь, который открывает перед вами невероятные горизонты. Здесь, в стенах нового лицея, вы сможете получить качественное образование, развивая свои таланты и мечты. Роскосмос гордится тем, что может поддерживать проекты, направленные на создание условий для подготовки новых поколений специалистов. Мы уверены, что именно вы, наше молодое поколение, – будущее российской космонавтики, промышленности и науки в целом, – обратился Борисов к ученикам лицея.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко от имени всех омичей поблагодарил предприятия, входящие в структуру «Роскосмоса», за помощь в создании инновационного лицея. Он напомнил, что при поддержке производственного объединения «Полет» – филиала ГКНЦ им. М. В. Хруничева в лицее оборудованы специальные «космические» классы и мастерские, где есть все необходимое для профильных занятий.

– Благодаря президентскому национальному проекту «Образование» у нас появилась возможность создать такую замечательную школу. Глава государства Владимир Владимирович Путин ставит задачу достичь технологического суверенитета страны. Для этого нужны квалифицированные кадры, – отметил Виталий Хоценко.

Всего в новом лицее будут учиться 1122 человека, а сама учеба поделена на три ступени: классы с 1 по 4 будут общеобразовательными, с 5 по 9 – инженерными и общеобразовательными, 10–11 – профильными. И если набор в начальную школу производился по стандартной схеме (в школу записывали детей, проживающих на закрепленной территории), то со старшеклассниками все выглядело намного сложнее.

– К нам пришли старшеклассники из множества образовательных учреждений, в частности из гимназии № 118, лицея № 25; 43-й, 45-й, 134-й, 141-й школ. Для поступления в лицей ребятам пришлось пройти конкурсные испытания и представить определенное портфолио. Речь идет о результатах участия в городских, региональных, а возможно, и общероссийских олимпиадах по точным наукам. Обладанием навыками программирования и знание основ робототехники также давало преимущество при поступлении. Отбор проводился не из простой нашей прихоти. Лицеистам предстоит осваивать достаточно сложные дисциплины, углубленно изучать математику, физику и информатику. Это и ляжет в основу заявленной инженерной направленности образования, – пояснил директор лицея Сергей Субботин.

Он добавил, что к общеобразовательным предметам в лицее добавятся дополнительные. Широкие возможности для внеурочной деятельности появились благодаря предоставлению партнерами лицея – а среди них есть ведущие научные центры и промпредприятия региона – передовой инфраструктуры. В частности, активно поддерживает лицей в материальном, методологическом и организационном плане инжиниринговая компания «ОНХП». Собственно, саму идею открытия подобного образовательного учреждения в свое время предложил директор предприятия, депутат регионального Заксобрания Игорь Зуга.

– Сегодня мы не просто открываем лицей, мы задаем другую парадигму образовательного процесса в Российской Федерации. А будущее этого процесса зиждется на специализированном образовании. Специализированный инженерный лицей в Омске – это только начало. Впереди нас ждет много событий, связанных с реализацией долгосрочного регионального проекта «ТОРИО», поддержанного губернатором Виталием Павловичем Хоценко. При планомерной реализации намеченных планов «ТОРИО» уже через несколько лет может превратиться в один из брендов, который станет широко известен не только в России, но и за рубежом. Учитывая серьезнейший промышленный потенциал региона, наличие целого ряда ведущих технических вузов, можно говорить о статусе Омска как инженерной столицы России, – подчеркнул важность события Игорь Зуга.

Долгосрочный региональный проект «ТОРИО» (территория опережающего развития инженерного образования) предполагает создание целого кластера образовательных учреждений, объединенных сквозными учебными планами.

– Инженерные навыки можно начинать прививать еще в детском саду, а когда дети придут в школу, то начиная с первого класса в обучение будут включаться уже «инженерные» дисциплины. Это и есть так называемая бесшовная система образования, – пояснил министр образования Омской области Иван Кротт.

Он добавил, что в программу «ТОРИО» уже включены 21 детский сад, восемь школ, а также вузы и промышленные предприятия, которые будут развивать инженерное образование по различным направлениям. В частности, планируется развивать инженерно-технологический профиль, информационно-технологический, химико-технологический и агропромышленный. Среди образовательных учреждений высшего и специального образования в «ТОРИО» вошли ОмГТУ, ОмГУПС, Омский авиационный колледж им. Н. Е. Жуковского, где с обучающимися 8–9-х классов планируется проведение уроков технологии в рамках программ «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры» и «Оператор станков с ЧПУ».

Новому же инженерному лицею на Космическом проспекте в «ТОРИО» отводится особая роль. Он станет базовым образовательным учреждением долгосрочного регионального проекта.