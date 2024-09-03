Омск-Информ
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·Общество

До руководителя повысили заместителя.
В минувшую пятницу, 30 августа, в Шербакульском городском поселении Омской области сменился глава. По данным ЕГРЮЛ, пост покинул 62-летний Петр Певень. Он занимал должность главы с 2005 года.
Врио главы стал Александр Бороздин. До этого он занимал пост заместителя руководителя.
·Общество

До руководителя повысили заместителя.
В минувшую пятницу, 30 августа, в Шербакульском городском поселении Омской области сменился глава. По данным ЕГРЮЛ, пост покинул 62-летний Петр Певень. Он занимал должность главы с 2005 года.
Врио главы стал Александр Бороздин. До этого он занимал пост заместителя руководителя.