Омск-Информ
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·Политика

Александр Молоканов возглавляет Шербакульский район с 2014 года.

На сегодняшнем заседании Совета Шербакульского района был выбран новый глава этого муниципалитета. Свой пост сохранил 58-летний Александр Молоканов, возглавляющий Шербакульский район с 2014 года.

До этого он работал главой Русско-Полянского района, но десять лет назад вернулся на малую родину и уже второй раз переизбирается на пост руководителя муниципалитета.

Старый-новый глава района заявил, что готов выполнять задачу по улучшению качества жизни шербакульцев.

·Политика

Александр Молоканов возглавляет Шербакульский район с 2014 года.

На сегодняшнем заседании Совета Шербакульского района был выбран новый глава этого муниципалитета. Свой пост сохранил 58-летний Александр Молоканов, возглавляющий Шербакульский район с 2014 года.

До этого он работал главой Русско-Полянского района, но десять лет назад вернулся на малую родину и уже второй раз переизбирается на пост руководителя муниципалитета.

Старый-новый глава района заявил, что готов выполнять задачу по улучшению качества жизни шербакульцев.