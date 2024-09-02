Глава района Геннадий Долматов подчеркивает, что за прошлый год объем инвестиций в основной капитал превысил 3 млрд рублей.

Глава Омского района Геннадий Долматов провел заседание Совета по инвестиционной деятельности и развитию конкуренции. На нем были рассмотрены два перспективных проекта: строительство мясоперерабатывающего комплекса в Троицком поселении и рыбная ферма.

Мясоперерабатывающий комплекс может появиться в ближайшие два года. Запланировано осуществить проект в жизнь до 2027 года. Предприятие планирует выйти на объем производства пищевой продукции свыше 50 тонн в сутки. Планируемое количество рабочих мест – 260.

Вторым ключевым проектом для развития Омского района будет создание рыбной фермы. Запланировано строительство рыбной фермы полного цикла и обустройство прилегающей к ней базы отдыха. Производство позволит создать до 60 рабочих мест. Срок исполнения прооекта до 2027 года.

По словам главы района, за 2023 год объем инвестиций в основной капитал превысил 3 млрд рублей. Эта сумма больше, чем в допандемийный период. Для сравнения: в 2019 г. поток инвестиций составил 2,5 млрд, в 2020 г. – 1,2 млрд, в 2021 г. – 1,1 млрд, в 2022 г. – 2,2 млрд.

Благодаря двум крупным проектам планируется привлечь дополнительно порядка 200 млн рублей в экономику Омского района.