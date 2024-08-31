Инцидент произошел у остановки «Городок Водников», где немало киосков горячего питания.

Омские сотрудники полиции раскрыли угон автомобиля, совершенный в центре города – у остановки «Городок Водников». Обратившийся за помощью 42-летний хозяин машины рассказал, что около 04.30 часов припарковал свою «Шевроле Лачетти» и вместе с другом отправился в киоск горячего питания за выпечкой. Глушить двигатель и блокировать двери мужчина не стал.

Спустя несколько автолюбитель с булочками и другом вернулся к машине, однако ее уже не было на месте. Записи с камер видеонаблюдения, которые проверили полицейские, указали на мужчину, шедшего вдоль дороги. Внезапно сел в иномарку и скрылся.

- Оперативники установили личность злоумышленника – 32-летнего инженера, ранее уже судимого за угон, а также за причинение среднего вреда здоровью. Полицейские задержали мужчину в городе Барабинске Новосибирской области, когда он ехал в командировку на поезде, – сообщили в пресс-службе УМВД.

На допросе инженер рассказал, что под утро возвращался домой из бара в состоянии опьянения. Увидев на остановке заведенный автомобиль без водителя и пассажиров, мужчина решил доехать на нем до своего дома на Левом берегу. Машину он бросил на улице Рокоссовского.

В отношении любителя чужих автомобилей возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.