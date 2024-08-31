К сложной ситуации привели нерасторопность лесхозов, пассивность чиновников и отсутствие нормативной базы.

В этом году многие районы Омской области столкнулись с дефицитом дров, особенно тяжелая ситуация в центральных и южных районах, где практически 100 % лесов составляет так называемая защитка. Там разрешена лишь санитарная рубка. Нужный для отопления домов лес есть на севере области, но деляны для заготовки выделяются месяцами.

– Установлены факты несвоевременного обследования и определения лесов, подлежащих заготовке, неукомплектованности штата сотрудниками лесхозов, что привело к позднему выделению участков гражданам для рубки, – говорится в сообщении прокуратуры. – В отдельных районах области установлены факты понуждения граждан лесничествами и лесхозами к подаче заявлений в целях заключения договоров купли-продажи лесных насаждений без указания конкретных дат, проставления их в последующем самостоятельно.

На фоне повышенного спроса на дрова предприниматели, занимающиеся их заготовкой и продажей населению, взвинтили цены.

– В ряде районов области установлены случаи завышения цен на дрова индивидуальными предпринимателями от 70 до 1200 рублей за 1 скл. метр куб., несоразмерность стоимости доставки древесины населению, в связи с чем возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (завышение регулируемых государством цен на продукцию, товары), – отметили в надзорном ведомстве.

При этом чиновники на местах крайне пассивны в решении «дровяного» вопроса. Людям из центральных и южных районов не помогают с доставкой древесины с севера области. Цены на твердое топливо в районах, где образовалась сложная обстановка, не регулируются, а власти даже не рассматривают применение альтернативного топлива.

– Кроме того, на муниципальном уровне отсутствует нормативное регулирование порядка снабжения населения дровами, информации о количестве граждан льготной категории, потребности населения в твердом топливе, – перечисляют изъяны в прокуратуре.

Ведомство намерено дать оценку полноты принимаемых мер органами исполнительной власти региона, а при наличии оснований – принять меры. Позволит ли все это обеспечить омичей дровами, не уточняется.