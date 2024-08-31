Омск-Информ
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·Общество

Но самая большая миграция происходит внутри региона.

За период с января по июнь 2024 года Омскую область покинули 8454 человек, прибыли в регион 6427 жителей. Таким образом, сальдо отрицательной миграции составило 2027 человек, сообщает Омскстат.

Большая часть уехавших из Омской области осела в других регионах России – 7090 человек, еще 1364 покинули страну. Не еще больше миграция внутри самой области: за полгода место жительства внутри региона сменили 8956 человек. В основном люди едут из малых населенных пунктов в райцентры и Омск.

·Общество

Но самая большая миграция происходит внутри региона.

За период с января по июнь 2024 года Омскую область покинули 8454 человек, прибыли в регион 6427 жителей. Таким образом, сальдо отрицательной миграции составило 2027 человек, сообщает Омскстат.

Большая часть уехавших из Омской области осела в других регионах России – 7090 человек, еще 1364 покинули страну. Не еще больше миграция внутри самой области: за полгода место жительства внутри региона сменили 8956 человек. В основном люди едут из малых населенных пунктов в райцентры и Омск.