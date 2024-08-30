В ходе отбора проб воздуха на границах мусоросортировочных комплексов регоператора «Магнит» специалисты не выявили превышений ПДК вредных веществ.

Отбор проб атмосферного воздуха проводился в августе на границах территорий Ленинского и Кировского мусоросортировочных комплексов и в пределах 250 метров санитарно-защитных зон. При отборе учитывались направление и скорость ветра, температура и давление наружного воздуха, а также его влажность. Исследования проводились на содержание метана, бензола, сероводорода, формальдегида и других загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. По итогам лабораторных исследований превышения концентрации загрязняющих веществ не выявлено. Результаты проведенных исследований отражены в официальных протоколах.

Как сообщила заместитель директора по экологии ООО «Магнит» Тэнзилэ Кормишенко, отдел экологической безопасности регионального оператора ведет строгий контроль за функционированием заводов по сортировке твердых коммунальных отходов в Омске. Исследования проб атмосферного воздуха, почвы и грунтовых вод проводятся раз в три месяца в соответствии с законодательством.

Для обеспечения максимальной прозрачности своей деятельности «Магнит» активно сотрудничает с экологическими организациями и образовательными учреждениями. На заводы по сортировке мусора проводятся экскурсии. Компания также реализует просветительские проекты для сотрудников и жителей региона, направленные на повышение экологической грамотности и осведомленности о важности раздельного сбора отходов.