Омичка может нуждаться в медицинской помощи.

В Омске пропала 32-летняя Евгения Лазарева. В ориентировке поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск» говорится, что около 04:00 вчера, 29 августа, она вышла из дома на 1-м Амурском проезде и не вернулась. Волонтеры отмечают, что омичка может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы пропавшей: рост 172 см, худощавое телосложение, каштановые прямые волосы. Когда омичка уходила из дома, она была одета в зеленую куртку, штаны цвета хаки и черные ботинки.

Сообщить информацию о местонахождении пропавшей можно по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 102.