Омск-Информ
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·Общество

Они продлятся три ночи подряд.
По данным Обь-Иртышское УГМС, в Омской области ожидаются ночные заморозки. С 31 августа по 2 сентября температура воздуха по ночам будет опускаться до 0…–5 градусов.
– В связи с неблагоприятными погодными явлениями возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, обусловленных увеличением техногенных пожаров в частном жилом секторе, авариями на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения, повреждением или обрывом линий связи и электропередачи, а также нарушением транспортного движения, ухудшением условий при проведении аварийно-восстановительных работ, – предупредили омичей в администрации.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий из-за погоды омичи могут обращаться в МЧС по телефонам: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, 101. Также можно звонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу города: 78-78-78.
·Общество

Они продлятся три ночи подряд.
По данным Обь-Иртышское УГМС, в Омской области ожидаются ночные заморозки. С 31 августа по 2 сентября температура воздуха по ночам будет опускаться до 0…–5 градусов.
– В связи с неблагоприятными погодными явлениями возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, обусловленных увеличением техногенных пожаров в частном жилом секторе, авариями на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения, повреждением или обрывом линий связи и электропередачи, а также нарушением транспортного движения, ухудшением условий при проведении аварийно-восстановительных работ, – предупредили омичей в администрации.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий из-за погоды омичи могут обращаться в МЧС по телефонам: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, 101. Также можно звонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу города: 78-78-78.