За полгода за счет этого регион потерял 2 тыс. жителей.

По данным Росстата, миграционная убыль (разница между уехавшими и приехавшими на ПМЖ) в Омской области в первой половине 2024 года достигла 2 тыс. человек. С 8-го места регион поднялся в рейтинге на 6-е.

Больше всего миграционная убыль в Белгороде (–3,3 тыс. человек). Хуже, чем в Омской области, ситуация сложилась также в Иркутской (–3 тыс. человек) и Владимирской областях (–2,4 тыс. человек), Дагестане (–2,3 тыс. человек) и Кемеровской области (–2,2 тыс. человек).

При этом в целом по стране наблюдается миграционный прирост населения. В Россию приехало на 64 тыс. человек больше, чем уехало. Мигранты в основном пополняют Подмосковье (+ 41,2 тыс. человек), Краснодарский край (+ 17,5 тыс. человек) и Ленинградскую область (+13,1 тыс. человек).