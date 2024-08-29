Застройщики запланировали слишком маленькие парковки.

Вчера, 28 августа, омский Архитектурно-градостроительный совет обсудил проекты домов, которые планируется построить на улицах Семиреченской, 4-й Любинской, 6-й Линия, Кемеровской и в поселке Биофабрика. Как сообщили в мэрии, три из пяти проектов отклонили.

На доработку отправили проект трех четырехэтажек на улице Семиреченской. Главная причина – отсутствие градостроительного анализа и недостаточное количество парковочных мест. По тем же причинам отклонили проекты многоэтажек на 4-й Любинской и 6-й Линии.

В поселке Биофабрика построят 11-этажный дом на 219 квартир: 100 однокомнатных и 119 двухкомнатных.

Строительство жилого комплекса «Кемеровский» чиновники поддержали. Здание будет 13-этажным (один этаж подземный), с двухуровневой подземной парковкой.