Омск-Информ
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·Общество

Поисковики сообщили о поисках девочки только сегодня.

Сегодня, 28 августа, сообщество омских поисковиков «Доброспас-Омск» сообщило о поисках 16-летней Кристины Ахметовой. Сообщается, что школьница пропала несколько недель назад – 9 августа.

Девочка вышла из дома № 34 на улице Торговой и исчезла. Ее местонахождение до сих пор неизвестно.

На момент пропажи школьница была одета в черную джинсовую безрукавку с белыми вставками, черные джинсы и черную футболку. Сообщить информацию о Кристине нужно по телефонам 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 и 102.

·Общество

Поисковики сообщили о поисках девочки только сегодня.

Сегодня, 28 августа, сообщество омских поисковиков «Доброспас-Омск» сообщило о поисках 16-летней Кристины Ахметовой. Сообщается, что школьница пропала несколько недель назад – 9 августа.

Девочка вышла из дома № 34 на улице Торговой и исчезла. Ее местонахождение до сих пор неизвестно.

На момент пропажи школьница была одета в черную джинсовую безрукавку с белыми вставками, черные джинсы и черную футболку. Сообщить информацию о Кристине нужно по телефонам 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 и 102.