Откачанную воду слили не в реку, поэтому топить начало другие дачи.

В Омске на прошлых выходных сотрудники МЧС попытались откачать воду с затопленных дач, которые находятся в Осташково, сообщает «TOP-24». Из-за того что воду сбрасывали не в Омь, а в другое место, начало топить уже другие дачи – СНТ «Радист-1». По этой причине работы пришлось остановить.

Затем откачкой воды попытались заняться сотрудники ТЭЦ-5. Они увозят воду в тело золоотвала. Хотя ТГК-11 разрешили сбрасывать откачанную воду в Омь, в год можно будет сбросить только 726 кубометров воды.

Садоводы считают, что дачи затопило объемом воды в 2 млн кубометров. Поэтому для того, чтобы все это откачать, придется потратить не меньше двух лет.