Представители банка делали это чаще, чем разрешается по закону.

Омские судебные приставы оштрафовали «Альфа-Банк» на 110 тыс. рублей. Причиной стало слишком активное общение с должником.

В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Омской области обратился омич. Он пожаловался на нарушение его прав со стороны АО «Альфа-Банк», которому задолжал. Ему звонили чаще, чем разрешается по закону: по пять раз в сутки вместо трех. За неделю от банка омичу поступило шесть звонков, что превышает частоту в неделю на два звонка.

Банк пытался обжаловать постановление в вышестоящих инстанциях, но не сумел. В итоге организация заплатила штраф.