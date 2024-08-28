Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

За нарушения организации придется заплатить в бюджет 420 тыс. рублей.
Омское УФАС России оштрафовало АО «Азиатско-Тихоокеанский банк» на 420 тысяч рублей. Причиной стали нарушения закона о рекламе.
– Банк не указал в рекламе все существенные условия предоставления кредита, чем вводил потребителя в заблуждение, – сообщили в ведомстве.
В антимонопольный орган пожаловался один из жителей, который получил смс-сообщения с рекламой, на что он согласия не давал. Кроме этого, реклама содержала информацию только о сумме, ежемесячном платеже и сроке предоставления кредита. Другую информацию банк не сообщал.
При определении размера штрафа в УФАС учли, что банк нарушал закон о рекламе неоднократно.
·Экономика/Бизнес

За нарушения организации придется заплатить в бюджет 420 тыс. рублей.
Омское УФАС России оштрафовало АО «Азиатско-Тихоокеанский банк» на 420 тысяч рублей. Причиной стали нарушения закона о рекламе.
– Банк не указал в рекламе все существенные условия предоставления кредита, чем вводил потребителя в заблуждение, – сообщили в ведомстве.
В антимонопольный орган пожаловался один из жителей, который получил смс-сообщения с рекламой, на что он согласия не давал. Кроме этого, реклама содержала информацию только о сумме, ежемесячном платеже и сроке предоставления кредита. Другую информацию банк не сообщал.
При определении размера штрафа в УФАС учли, что банк нарушал закон о рекламе неоднократно.