Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

За готовый бизнес владелец планирует выручить полмиллиона рублей.
На прошлой неделе в торговом центре «Мега» в Омске выставили на продажу игровое пространство Cube & Bricks. Игровую комнату с конструкторами LEGO владелец готов уступить за 499 тыс. 999 рублей. Новый владелец получит не только помещение с оборудованием, но и сотрудников, соцсети и контакты партнеров.
– Вcе уже налажeно и уcпешнo pаботает и приносит прибыль больше 9 лет. Пространство поделено на 2 зоны: зона творчества и зона игр. Дети могут играть собранными конструкторами, собирать по инструкции или фантазировать и строить свой собственный мир из разноцветных деталей, – сообщается в объявлении.
Отказаться от бизнеса владелец решил из-за семейных обстоятельств. При этом в объявлении указано, что игровая комната продается срочно.
·Экономика/Бизнес

За готовый бизнес владелец планирует выручить полмиллиона рублей.
На прошлой неделе в торговом центре «Мега» в Омске выставили на продажу игровое пространство Cube & Bricks. Игровую комнату с конструкторами LEGO владелец готов уступить за 499 тыс. 999 рублей. Новый владелец получит не только помещение с оборудованием, но и сотрудников, соцсети и контакты партнеров.
– Вcе уже налажeно и уcпешнo pаботает и приносит прибыль больше 9 лет. Пространство поделено на 2 зоны: зона творчества и зона игр. Дети могут играть собранными конструкторами, собирать по инструкции или фантазировать и строить свой собственный мир из разноцветных деталей, – сообщается в объявлении.
Отказаться от бизнеса владелец решил из-за семейных обстоятельств. При этом в объявлении указано, что игровая комната продается срочно.