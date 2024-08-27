Как заявил министр образования региона, в Омской области решена проблема доступности дошкольного образования.

В детских садах на территории Омска имеется более 1600 свободных мест, сообщил министр образования региона Иван Кротт. Принять новых воспитанников готовы свыше 40 образовательных учреждений.

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет есть 340 свободных мест в 43 садиках, еще 1 300 свободных мест для детей от 3 до 7 лет доступны в 79 детских садах и дошкольных группах при школах во всех округах города.

– Отмечу, что с 2020 года в Омской области введено 14 зданий новых детских садов более чем на 2 тысячи мест. Тем самым в нашем регионе решена проблема доступности дошкольного образования, – заявил министр.

Столь значительное количество свободных мест в детских садах вызвано не только строительством новых учреждений, но и снижением рождаемости. При этом в новых микрорайонах города, напротив, фиксируется дефицит мест в садиках и есть потребность в строительстве дошкольных учреждений.