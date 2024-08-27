Офис располагается на улице Маршала Жукова и имеет площадь свыше тысячи квадратных метров.
В центре Омска продали офис «Эксперт банка», который с 2021 года имеет статус банкрота и проходит процедуру реализации имущества. На торги выставлялись три помещения, расположенные на первом и втором этажах здания по улице Маршала Жукова, 107. Их общая площадь составляет более 1 тыс. кв. м.
Покупателем актива выступило ООО «Тинитр», связанное с предпринимателем Николаем Швечковым, сообщает портал «СуперОмск». Компания выкупила офис за 107,36 млн рублей. Новый собственник занимается предоставлением финансовых услуг.
Как сообщили в госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», по данным бухгалтерского баланса на дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций (декабрь 2019 года) «Эксперт банк» задолжал своим кредиторам 6,264 млрд рублей. Всего были установлены требования около пятисот кредитов на общую сумму 3,3 млрд рублей.