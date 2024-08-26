Дополнительные средства выделены на ремонт зданий, установку систем и пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях.

На первом заседании осенней сессии депутаты Совета Омского района внесли очередные изменения в бюджет текущего года, увеличив его ещё на 94,7 млн рублей. Дополнительные средства направлены на ремонт зданий, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях, на их капитальный ремонт и оснащение средствами обучения и воспитания и материально-техническое оснащение.

Увеличены ассигнования и на разработку документов территориального планирования, на ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности.

Депутаты также внесли изменения в Правила землепользования и застройки Андреевского, Богословского и Комсомольского поселений и утвердили Порядок заключения соглашения об участии застройщиков в развитии социальной инфраструктуры Омского района.

Традиционно перед началом заседания Совета провели церемонию награждения: Благодарственными письмами Администрации наградили за помощь в организации и проведении районной «Королевы спорта», которая в этом году прошла в поселке Иртышский, а также поздравили «летних» именинников.