Артистка по-настоящему «зажгла» на концерте.

Жители Кормиловки продолжают смаковать подробности концерта бывшей солистки группы «Серебро» Ольги Серябкиной, выступившей на 100-летии райцентра в субботу, 24 августа. Ранее «Омск-информ» сообщал о комплименте в виде авторского десерта с портретом певицы, который приготовила администрация отеля «50/60», где остановилась Ольга.

Судя по снимкам с мероприятия, артистка собрала полный «зал» – открытую концертную площадку. Одна из посетительниц концерта, жительница райцентра засняла видео, где Серябкина активно общается с поклонниками. И даже анонсировала подростку карьеру мэра.

– Мальчик, найдись. Хочу прислать тебе видео, где Ольга ведет с тобой диалог про то, как ты станешь мэром. (Тебе на память), – написала жительница райцентра.

Судя по всему, Серябкина по-настоящему «зажгла» на концерте.