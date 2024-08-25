Омск-Информ
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·Происшествия

В здании сработала сигнализация.

Сегодня днем, 25 августа, примерно в 14:30 стало известно об эвакуации посетителей и работников ТЦ «Парк», возле парка имени 30-летия ВЛКСМ. По сведениям «Нового Омска», здание покинули несколько десятков человек. К месту происшествия подъехали четыре пожарные машины.

Как уточнили «Омск-информу» в полиции, в здании торгового комплекса сработала противопожарная сигнализация. Всех, кто находился в здании, эвакуировали. После осмотра ТЦ «Парк» продолжил свою работу. Причина срабатывания устройства неизвестна.

·Происшествия

В здании сработала сигнализация.

Сегодня днем, 25 августа, примерно в 14:30 стало известно об эвакуации посетителей и работников ТЦ «Парк», возле парка имени 30-летия ВЛКСМ. По сведениям «Нового Омска», здание покинули несколько десятков человек. К месту происшествия подъехали четыре пожарные машины.

Как уточнили «Омск-информу» в полиции, в здании торгового комплекса сработала противопожарная сигнализация. Всех, кто находился в здании, эвакуировали. После осмотра ТЦ «Парк» продолжил свою работу. Причина срабатывания устройства неизвестна.