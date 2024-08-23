Омская команда одержала победу в овертайме.

Сегодня, 23 августа, на «G-Drive Арене» прошла встреча между омским «Авангардом» и ярославским «Локомотивом». Омская команда победила со счетом 3:2.

В первом периоде «Авангард» открыл счет и забросил шайбу в ворота соперника. Во втором периоде ни «Локомотив», ни «Авангард» не смогли забить гол.

Зато третий период вышел насыщенный. «Локомотив» забросил сразу две шайбы, но «Авангард» не остался в долгу и сравнял счет до 2:2. Затем начался овертайм, где омская команда забила гол, счет стал 3:2.

Следующий матч «Авангарда» пройдет в это воскресенье, 25 августа. Игра состоится на «G-Drive Арене». С омской командой встретится «Сибирь» из Новосибирска. Начало матча – в 16:00.