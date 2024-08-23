Осужденных, которые захватили заложников, ликвидировали во время штурма.

В волгоградской ИК-19 завершился штурм, сообщает Mash. По информации телеграм-канала, правоохранительные органы начали операцию в 16:00, и закончилась она в 16:30 (местное время). Снайперы СОБР Росгвардии ликвидировали террористов в первые минуты штурма. Затем в колонию вошел спецназ ФСИН, спас заложиников и зачистил территорию.

Во время операции 23-летний уроженец Таджикистана Рустамчон Наврузи пытался подорвать себя с помощью «жилета смертника», но система не сработала. Спецназ успел его ликвидировать.

Напомним, что сегодня, 23 августа, в 16:20 появилась информация о бунте в исправительной колонии № 19 во время заседания дисциплинарной комиссии в городе Суровкино Волгоградской области. Заключенные захватили как минимум четверых сотрудников УФСИН.

Ранее сообщалось, что пострадали трое работников исправительного учреждения, начальник колонии Андрей Девятов и один из заключенных. Погиб дежурный. Начальник колонии и его двое сотрудников ранены, они находятся в реанимации. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.