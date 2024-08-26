В Курскую область, пострадавшую от обстрелов и вторжения ВСУ, будет отправлена партия медикаментов.

Поставщик телекоммуникационных услуг – компания «Омские кабельные сети» присоединилась к сбору помощи для жителей Курской области. Из бюджета компании были закуплены медикаменты (кровоостанавливающие средства и обезболивающие препараты) для последующей отправки их курянам, пострадавшим от обстрелов и бомбардировок. Коробки с медицинскими принадлежностями переданы в штаб общественной поддержки «Единой России», а далее будут переданы на пункт формирования гумконвоев.

Как сообщил депутат Законодательного собрания Омской области Дмитрий Павлов, учредитель компании «Омские кабельные сети», «это первая партия медицинских средств, направляемая нами жителям Курской области, но мы на постоянной основе осуществляем поставку гуманитарной помощи для нужд ДНР и ЛНР».

– Это наш долг, помогали и будем помогать дальше, – заявил депутат.

Напомним, что из Омской области в Курскую по инициативе главы региона Виталия Хоценко уже были отправлены фуры с продуктами питания, предметами личной гигиены, одеждой и бытовой химией.