Безалкогольный напиток обладает насыщенным вкусом, длительным сроком годности и меньшими затратами на производство.

Выпускницы ОмГТУ разрабатывают инновационное безалкогольное крафтовое пиво. По словам ученых, при получении нового продукта использовали комплекс ферментных препаратов и воспользовались методом математического моделирования процесса ферментации пивного сусла.

Для создания безалкогольного пива молодые ученые применяют технологию использования трех комплексов ферментных препаратов – биологических катализаторов, которые ускоряют химические реакции.Они способствуют более эффективному разложению крахмала и белков в сырье.

Благодаря применению метода математического моделирования процесса ферментации пивного сусла можно спрогнозировать, как разные дозы и комбинации препаратов будут влиять на процесс ферментации. Такие исследования ускоряют разработку и тестирование новых способов производства, а также помогают минимизировать связанные с этим риски.

Инновационная технология имеет ряд преимуществ для производителя. Во-первых, напиток приобретает многогранный и насыщенный вкус. По мнению авторов проекта, таким преимуществом чаще всего не обладают безалкогольные напитки. Во-вторых, у такого продукта более долгосрочный период хранения. В-третьих, за счет оптимизации процесса ферментации снижаются затраты на производство.

Представители вуза напоминают, что проект удалось осуществить благодаря победе на грант в 1 млн рублей. В команде работают выпускницы факультета экономики, сервиса и управления Анастасия Грошева, Кристина Линде и Софья Вейсерт. Научным руководителем проекта выступает заведующий кафедрой «Биотехнология, технология общественного питания и товароведение» ОмГТУ Максим Шадрин.

– Крафтовое пиво – это продукт, который создается в небольших пивоварнях. В отличие от массового производства, здесь часто используются экспериментальные рецепты и ингредиенты. Наша разработка может значительно повысить конкурентоспособность такого бизнеса, – поясняет одна из участниц команды молодых ученых Анастасия Грошева.

Она также пояснила, что их безалкогольное пиво будет не только альтернативой алкогольному, но и полноценным продуктом с богатым вкусом и ароматом, способным удивить даже искушенных любителей таких напитков.

Ученые уже провели испытания показателей качества и безопасности продукта. Также проводятся эксперименты с различными видами хмеля и добавками, необходимые для того, чтобы получить разнообразные вариации вкуса – от классических до более смелых и экзотических. В ближайшее время исследователи будут плотнее заниматься математическим моделированием и изменением отдельных параметров процесса для оптимизации целевых показателей.