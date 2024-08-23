Полицейским удалось поймать наркокурьера.

В Кировском округе правоохранители задержали 41-летнего омича, который хотел разбогатеть, распространяя наркотики.

Установлено, что горожанин приобретал героин через интернет-магазин, затем закладывал в полимерные свертки-закладки. Полицеским удалось задержать наркокурьера на улице 2-я Рыбачья. При обыске у мужчины обнаружили 12 свертков с героином. Общий вес изъятого вещества составил 4,19 г.

В ходе допроса задержанный признался, что захотел найти легкий заработок, поэтому ему приглянулось работа наркокурьера. Данные о местонахождении закладок мужчина передавал своему куратору через мессенджер. Последний, в свою очередь, сообщал об этом наркопотребителям.

В отношении омича возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Сейчас полицейские устанавливают все эпизоды противоправной деятельности задержанного.