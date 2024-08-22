Конкретные сроки реализации проекта не называются.

Представитель застройщика ЖК «Снегири» на улице Светловской на Московке, краснодарской компании «Догма», рассказала о том, что в ближайшем будущем рядом с микрорайоном могут появиться троллейбусная и трамвайная линии.

– По развитию территории могу сказать, что планируется трамвайная ветка и троллейбусная ветка. Это все будет проходить рядом с нашим комплексом, – цитирует Om1.ru руководителя отдела продаж компании «Догма» Алену Назарову.

Троллейбусная ветка сейчас проложена по улице Новокирпичной и Сибирскому проспекту, которые находятся не так далеко от ЖК «Снегири». Тогда как трамвайную ветку надо прокладывать от ПО «Полет». В генплане Омска действительно запланирована трамвайная линия до Московки. Конкретные сроки не называются.

В июле нынешнего года краснодарская компания «Догма» получила разрешение на строительство первых корпусов жилого квартала «Снегири» и детского сада на 290 мест. Всего в проект планируется вложить 34 млрд рублей.

Строительство нового квартала общей реализуемой площадью более 348 тысяч квадратных метров запланировано в три очереди. В первой из них запроектированы три 21-этажных жилых корпуса с подземным и многоуровневым паркингами, детский сад на 290 мест и котельная. Всего предполагается возвести 19 высоток до 2034 года.