Омск-Информ
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·Общество

Пара уже состояла в гражданском браке, но захотела заключить и церковный.
В храме омской исправительной колонии № 7 провели обряд венчания. Церковный брак заключила уже женатая пара.
– Церемонию таинства провел протоиерей Андрей Кравченко, окормляющий храм учреждения. Священнослужитель поздравил новую семью, призвал хранить любовь и стойко противостоять жизненным испытаниям, – сообщает УФСИН России по Омской области.
Отметим, что это не первое венчание в исправительном учреждении. В УФСИН считают, что они способствуют духовному развитию осужденных и укреплению их социально полезных связей.
·Общество

Пара уже состояла в гражданском браке, но захотела заключить и церковный.
В храме омской исправительной колонии № 7 провели обряд венчания. Церковный брак заключила уже женатая пара.
– Церемонию таинства провел протоиерей Андрей Кравченко, окормляющий храм учреждения. Священнослужитель поздравил новую семью, призвал хранить любовь и стойко противостоять жизненным испытаниям, – сообщает УФСИН России по Омской области.
Отметим, что это не первое венчание в исправительном учреждении. В УФСИН считают, что они способствуют духовному развитию осужденных и укреплению их социально полезных связей.