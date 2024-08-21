Вакансии предполагают заработок в среднем на 10 тысяч меньше, чем в Новосибирске и Кемерове.

Эксперты HeadHunter выяснили, в каких регионах Сибири учителям и педагогам предлагают наиболее высокие зарплаты. Лидером стала Новосибирская область – в среднем 41 тыс. рублей. На втором месте Кемеровская область – 40 тыс. рублей, на третьем Красноярский край и Иркутская область – по 39,6 тыс. рублей. Наиболее низкие зарплаты предлагают учителям и преподавателям в Омской области – 30 тыс. рублей.

Вакансии для педагогов с самыми большими зарплатами в Омской области:

менеджер вводного урока в онлайн-школе – от 60 000 рублей,

преподаватель английского языка в языковой школе – от 50 000 до 70 000 рублей,

преподаватель программирования для детей 6–12 лет – от 50 000 рублей.

Отметим, что в сфере науки и образования в регионе потребность в кадрах в этом году выросла на 8 %. В России рост составил 19 %.