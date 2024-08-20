Омск-Информ
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·Общество

Максимальная ставка установлена для розничных клиентов при условии соответствия их денежных вкладов ряду параметров.

МТС Банк повысил ставки на 0,5 процентных пункта по вкладу «МТС Вклад» как для новых, так и для действующих клиентов.  Максимальная ставка 19 % годовых установлена для клиентов – держателей пакетов обслуживания  МТС Банк Премиум и MTS Private banking при открытии вклада на срок 367 дней при условии капитализации процентов и без возможности пополнения и частичного снятия средств. Минимальная сумма «МТС Вклада» для этой категории клиентов составляет 10 тыс. рублей.

Также МТС Банк повысил ставку для розничных клиентов при открытии вклада с возможностью пополнения и частичного снятия на срок 91 и 181 день. В зависимости от суммы вклада ставка будет варьироваться в диапазоне от 14,5 % годовых до 16,5 % годовых. Минимальная сумма такого вклада составляет 100 тыс.  рублей.

Оформить вклады можно в любом офисе, на сайте или в мобильном приложении МТС Банка. Более подробная информация о предложении доступна на сайте МТС Банка.

ПАО «МТС-банк». Лицензия Банка России № 2268 от 17.12.2014 г. ИНН 7702045051. Реклама (18+)

·Общество

Максимальная ставка установлена для розничных клиентов при условии соответствия их денежных вкладов ряду параметров.

МТС Банк повысил ставки на 0,5 процентных пункта по вкладу «МТС Вклад» как для новых, так и для действующих клиентов.  Максимальная ставка 19 % годовых установлена для клиентов – держателей пакетов обслуживания  МТС Банк Премиум и MTS Private banking при открытии вклада на срок 367 дней при условии капитализации процентов и без возможности пополнения и частичного снятия средств. Минимальная сумма «МТС Вклада» для этой категории клиентов составляет 10 тыс. рублей.

Также МТС Банк повысил ставку для розничных клиентов при открытии вклада с возможностью пополнения и частичного снятия на срок 91 и 181 день. В зависимости от суммы вклада ставка будет варьироваться в диапазоне от 14,5 % годовых до 16,5 % годовых. Минимальная сумма такого вклада составляет 100 тыс.  рублей.

Оформить вклады можно в любом офисе, на сайте или в мобильном приложении МТС Банка. Более подробная информация о предложении доступна на сайте МТС Банка.

ПАО «МТС-банк». Лицензия Банка России № 2268 от 17.12.2014 г. ИНН 7702045051. Реклама (18+)