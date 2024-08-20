Максимальная ставка установлена для розничных клиентов при условии соответствия их денежных вкладов ряду параметров.

МТС Банк повысил ставки на 0,5 процентных пункта по вкладу «МТС Вклад» как для новых, так и для действующих клиентов. Максимальная ставка 19 % годовых установлена для клиентов – держателей пакетов обслуживания МТС Банк Премиум и MTS Private banking при открытии вклада на срок 367 дней при условии капитализации процентов и без возможности пополнения и частичного снятия средств. Минимальная сумма «МТС Вклада» для этой категории клиентов составляет 10 тыс. рублей.

Также МТС Банк повысил ставку для розничных клиентов при открытии вклада с возможностью пополнения и частичного снятия на срок 91 и 181 день. В зависимости от суммы вклада ставка будет варьироваться в диапазоне от 14,5 % годовых до 16,5 % годовых. Минимальная сумма такого вклада составляет 100 тыс. рублей.

Оформить вклады можно в любом офисе, на сайте или в мобильном приложении МТС Банка. Более подробная информация о предложении доступна на сайте МТС Банка.

ПАО «МТС-банк». Лицензия Банка России № 2268 от 17.12.2014 г. ИНН 7702045051. Реклама (18+)