Алексей Саяпин заявил, что утепленная постройка станет сдаваться под корпоративы.

Муниципальная гостиница «Иртыш» заказала компании «Купол» установку и монтаж огромной уличной теплой беседки.

Как явствует из техзадания, за 1,3 млн рублей исполнитель за месяц изготовит купольную конструкцию диаметром 9 метров и высотой 4,7 метра на территории отеля.

Двери беседки выполнят из ПВХ-профиля и стекла, оконные проемы закроют тонированной пленкой. Постройку планируется основательно утеплить одеялом оксфорд, синтепоном и спанбондом.

Как пояснил «Омск-информу» генеральный директор «Иртыша», депутат горсовета Алексей Саяпин, беседку предполагается сдавать в аренду омичам.

- Надеюсь, постройка станет жемчужиной территории гостиницы, окруженной живописным лесом. Купольная беседка рассчитана для компаний 30-35 человек, - уточнил Саяпин «Омск-информу». - Предполагается сдавать постройку как в аренду, так и с обслуживанием под проведения корпоративов, дней рождения, юбилеев. Планируется, что беседка сможет сохранять тепло до того момента, пока температура на улице не опустится ниже -10 градусов.

В основном, шатер рассчитан на омичей, не являющихся гостями отеля.

– Основные наши клиенты – юридические лица, которые приезжают в Омск на 1-2 дня для бизнес-туризма. Вряд ли им будет интересно такое предложение, – рассуждает Саяпин. – А вот для больших компаний и корпоративов, для омичей новая локация может стать востребованной.

Пока стоимость аренды просчитывается руководством гостиницы.

– Мы постараемся найти «золотую середину» между желанием окупить расходы на эту локацию и реальными финансовыми возможностями омичей, – добавил директор «Иртыша».

Минимальная продолжительность аренды составит 5 часов.

Добавим, что подобная утепленная шатровая конструкция уже появилась возле отеля в ноябре 2022 года. Муниципалитету она обошлась в 300 тыс. рублей. Еще у гостиницы есть пять мангальных зон с открытыми деревянными беседками вместимостью до 10 человек.