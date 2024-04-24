Майские праздники - традиционное время для отдыха на природе. Делимся подборкой мест, где можно зарядиться энергией и набраться новых сил.

Майские праздники - традиционное время для отдыха на природе. Делимся подборкой мест, где можно зарядиться энергией и набраться новых сил.

В этом году омичей, как и жителей всей страны в целом, ожидают две порции длинных выходных. Майские праздники всегда ассоциируются с началом весны, отдыхом на природе и предвкушением наступающего лета.

Природа оживает, начинают цвести деревья и после затяжной сибирской зимы провести выходные хочется наконец-то не в своей квартире. Обычно в начале мая все открывают «сезон шашлыков» вместе с друзьями и родными. Однако те, у кого нет дачи или частного дома, часто сталкиваются с проблемой - где же найти то самое место, в котором можно пожарить мясо и зарядиться энергией на предстоящие свершения? Но стоит отметить, что официально жарить шашлыки в Омской области запретили из-за протипопожарного режима, но есть много оборудованных мест, де делать это относительно безопасно.

Чтобы облегчить омичам задачу, «Омск-информ» решил сделать обзор беседок, которые можно арендовать. В нашей подборке есть варианты на разный вкус и кошелек.

На глазах у гуляющих омичей

В городских парках немало мест, которые предоставляют возможность уединиться компанией и весело провести время. В парке 30-летия ВЛКСМ омичи могут арендовать теплые беседки. Небольшие домики организации «Папин Сибиряк» расположены в глубине парка и могут скрыть своих посетителей от посторонних глаз. Здесь можно отдохнуть как маленькой компанией до 10 человек, так и большой до 25 человек. Работает комплекс ежедневно с 10:00 до 23:00.

В беседках есть столы, лавочки, чайник и раковина с подведенной водой. Аналогичный стол и лавочка расположены на помосте перед беседкой, как и мангал. Обойдется аренда малой беседки в 1350 рублей в час в будние дни и 1,5 тыс. рублей в выходные. Стоимость большого домика - 1, 8 тыс. рублей в будни и 2,2 тыс. рублей в выходные.

К минусам комплекса можно отнести только его месторасположение - все же иногда рядом с беседками могут проходить гуляющие в парке омичи, которые не упустят возможность посмотреть на ваш отдых.

Гамаки, вейкборды и соседи за спиной

Сразу несколько локаций распложены на «Зеленом острове». Некоторые организации предлагают аренду беседок в качестве дополнительного заработка помимо основного вида своей деятельности. Так, в пейнтбольном клубе «Бешеный хомяк» можно снять беседки вместимостью от 4 до 200 человек. Стоимость аренды зависит от количества людей и начинается с 500 рублей в час.

Арендодатели предоставят стулья, столы и мангалы при заезде. На территории комплекса есть кулер, чайник и микроволновка. При выборе беседки нужно учитывать, что на территории есть как отдельно стоящие объекты, так и парные, то есть за стенкой с вами могут быть соседи.

Для больших компаний или организаций предусмотрена квадросфера. Арендовать ее можно за 2500 в час.

Еще одним вариантом для проведения досуга на Зеленом острове является вейк-парк FUN WAKE ZONE. На его территории есть одна мангальная зона с беседкой, столом, лавочкой и мангалом. На территории есть освещение и вода. Рядом находятся гамаки и качели для разнообразия отдыха. Стоимость аренды такой зоны от 1 тыс. рублей в час.

Желающие могут совместить отдых с катанием на вейкбордах или сапбордах. А после устроить себе отдых на берегу реки.

«Небосвод» под куполом и пепел с собой

В парке 300-летия Омска для горожан представлено сразу несколько локаций. Любители эстетики могут арендовать купольную беседку «Небосвод», которая рассчитана на 20 человек. В беседке есть столы, стулья, телевизор, колонка и даже камин. В этом месте можно провести даже торжественные или корпоративные мероприятия.

Стоимость аренды беседки в будние дни с 11:00 до 20:00 составит 1,5 тыс. рублей в час, после 20:00 - 2 тыс. рублей, в пятницу после 20:00 - 2,5 тыс. рублей. В выходные и праздничные дни аренда обойдется дороже: с 11:00 до 20:00 - 2 тыс. рублей, после 20:00 - 2,5 тыс. рублей. При этом минимально арендовать беседку нужно на 3 часа.

Владельцы даже предлагают красивые варианты сервировки стола, которые обойдутся в 1,5 тыс. рублей. Рядом с беседкой есть мангал, но за его использование придется заплатить 1,5 тыс. рублей. В стоимость входит уголь, розжиг, дрова, решетка и шампуры. Владельцы разрешают привезти свой мангал, то пепел и угли придется забрать с собой.

Также в парке можно снять самые простые открытые беседки. Этот вариант отлично подходит тем, кто хочет провести время на природе, пожарить мясо, но при этом не отдавать за это много денег. Главный корпус, где можно договориться об аренде, находится по адресу ​Ватутина, 21/1 (у входа в парк со стороны парковки на Ватутина). Стоимость аренды составит от 500 рублей в час в зависимости от беседки. В эту стоимость входит аренда мангала.

К минусам объектов можно отнести отсутствие электричества, поскольку после захода солнца находиться в беседках становится некомфортно. С прошлого года в пункте проката начал работать туалет, который до этого находился в глубине парка.

Аренда таких беседок не будет сильно накладна, но при этом никаких дополнительных опций за эти деньги вы тоже не получите.

«Тридевятое царство» Также для любителей купольных беседок прекрасно подойдет база отдыха «Тридевятое царство». Она находится в 25 минутах от города, но время на дорогу компенсируют красивый вид и чистый воздух. На базе есть купольные беседки, рассчитанные на 6-8 человек. Час аренды обойдется в 1 тыс. рублей, минимально небходимо заказать 2 часа. Работает база с 10:00 до 22:00. Время заезда и бронь лучше обсуждать заранее с администрацией базы. Посетителям предоставляют столы, скамейки и мангальные зоны. Желающие могут остаться на базе и взять в аренду дом или глэмпинг. К такому отдыху добавляется чан для парения и кедровая бочка.

Беседка на весь день

В парке на Королева есть сразу несколько вариантов аренды беседок. Здесь можно снять как обычные открытые беседки, так и беседки вместе с домиком, веранды или шатры.

Маленькие беседки в парке рассчитаны на 6-8 человек, большие - на 10-30 человек. Стоимость за аренду таких объектов начинается от 4 тыс. рублей и заканчивается 9 тыс. рублей. За зоны BBQ (дом+беседка) придется заплатить от 7 до 9тыс. рублей в зависимости от размера объектов.

Также для массовых мероприятий предлагаются шатры и веранды, вмещающие до 200 человек. Обойдется их аренда в 25 - 550 тыс. рублей.

В парке нельзя арендовать беседку на час, за фиксированную сумму вы можете пользоваться объектом с 12:00 до 22:00, при этом заехать в беседку можно в любое время, она будет ждать весь день.

На территории парка есть благоустроенные туалеты, краны с водой и мангалы. Каждое место оборудовано розетками, освещением, а в домиках есть электрические чайники.

Качели и спортплощадки

Еще один вариант - снять всесезонную беседку в «Парке на Кольцевой» по адресу 2-я Кольцевая, 19/9. На территории есть малые беседки до 12 человек и большие - до 25 человек. Стоимость малого объекта составит 1,3 тыс. рублей в час с понедельника по четверг и в пятницу до 17:00, арендовать большую беседку в эти же дни можно за 2,2 тыс. рублей. Минимально придется платить за 3 часа.

В выходные и после 17:00 в пятницу аренда малой беседки будет стоить 1,5 тыс. рублей, большой - 2,8 тыс. рублей. Однако здесь минимальное время аренды вырастает до 4 часов.

Возле каждой беседки есть мангальные зоны, приобрести уголь, решетку, розжиг, салфетки и одноразовую посуду можно за отдельную плату. Кроме того, желающие могут арендовать спортивные площадки и инвентарь.

Всего на территории парка 11 беседок. Кроме мангальной зоны возле каждой беседки есть зона отдыха с качелями или скамейками, внутри строения есть столы, стулья по количеству посетителей, розетки. К каждой беседке подведено электричество.

Футбол и свадьбы

Обычные беседки есть и на территории Green Park по адресу Красный путь, 86а. Все объекты предусмотрены для небольших компаний до 18 человек. Всего в парке есть 4 беседки, стоимость малой (до 8 человек) - 500 рублей в час, средней (до 10 человек) - 600 рублей в час, большой (до 18 человек) - 1,2 тыс. рублей в час.

Возле каждой беседки есть мангальная зона, приобрести уголь и розжиг можно за дополнительную плату, решетку для барбекю вам предоставят бесплатно. Также на территории парка есть детская, волейбольная и футбольная площадки. В корпусе, находящемся неподалеку от беседок, есть холодильник и мини-кухня.

Однако забронировать беседку можно только за неделю. В парке находится большой шатер, который летом часто арендуют для проведения свадеб. В эти дни снять беседку в парке не получится.

Осы, комары и новый бассейн

В парке «Cronwell Park Ника» на Левобережье, находящемся по адресу улица Суворова, 110, есть 14 беседок. Вместимость - от 10 до 25 человек. Некоторые беседки сделаны в виде домика и имеют обогреватели для отдыха в холодную погоду.

Минимальный заказ беседки - 3 часа. В стоимость входит пользование мангалом, за розжиг и уголь придется доплатить отдельно. Цены на аренду не отличаются в будни и выходные дни. За беседку до 10 человек нужно заплатить 1200 рублей в час, до 15 человек - 1500 рублей в час, до 25 человек - 2500 рублей в час.

На сайте комплекса отмечается, что рядом с беседками строится новый бассейн, но работы стараются проводить без лишнего шума. С июля по сентярбрь на территории парка могут летать осы, комары и другие насекомые. Территорию комплекса обрабатывают регулярно, но это не гарантирует, что вы не встретитесь с какой-то живностью.

Беседки, названные в честь стран

Рядом с парком находится еще один объект - парк-шале «Бенилюкс». На его территории есть 13 беседок, посвященных разным странам. Это место подходит тем, кто хочет устроить красивый праздник. Время аренды - с 9:00 до 24:00.

С 9:00 до 17:00 аренда обойдется в 600 рублей с человека, после этого времени сумма увеличивается до 800 рублей на человека. При заказе беседки на 10 часов за каждого гостя придется заплатить 1,1 тыс. рублей. Для заезда нужен паспорт и залог в размере 1 тыс. рублей.

При этом если вам нужно украсить беседку или подготовить стол, вы должны дополнительно заплатить 1 тыс. рублей, чтобы приехать на час раньше. Продлить аренду беседки можно, заплатив за 1 час 10 % от общей суммы договора, но не менее 2 тыс. рублей.

В парке есть как малые беседки для 10 человек, так и большие - до 200 человек. На территории расположены детская и волейбольная площадки. Каждая беседка подключены к электричеству и имеет мангальную зону.

Беседки с видом на Иртыш

На «Пиратском острове» (Граничная, 1а) для омичей предоставляют 9 открытых беседок до 10, 15 и 20 человек. Все объекты оборудованы электричеством и мангальными зонами. На территории есть детский бассейн и детская площадка. Несомненным плюсом этой локации будет вид на Иртыш.

Стоимость зависит от размера беседки и начинается от 1 тыс. рублей в час. Необходимые товары для барбекю можно приобрести на месте.

Также на территории острова есть теплые домики на 30 человек, которые можно арендовать на сутки от 15 тыс. рублей в будние дни, в выходные стоимость вырастает до 18 тыс. рублей. Предусмотрена и почасовая аренда стоимостью 2 тыс. рублей. Аренда рубленного дома до 20 человек выйдет в 12 тыс. рублей за сутки в будние дни и 15 тыс. рублей в выходные.

Беседки в лесу, а туалет в гостинице

Можно устроить отдых и на территории гостиницы «Иртыш» по адресу Красный Путь 155/1. Здесь представлены несколько видом беседок: открытые и беседка-купол, отдыхать в которой можно круглый год.

Стоимость купольной беседки в будние дни составляет 1 тыс. рублей в час, в выходные дни и в пятницу она повышается до 1,2 тыс. рублей. При этом при заказе от 4-х часов каждый последующий час обойдется в 1 тыс. рублей. Аренда открытых беседок в будние дни обойдется в 500 рублей, в выходные - в 600 рублей.

Все объекты расположены в лесной зоне в отдалении от жилых домов. Поэтому рядом с беседкой можно будет встретить или других отдыхающих или постояльцев гостиницы. Туалета на территории нет, он расположен только в самом здании гостиницы.

Лежаки и мастер-класс от шеф-повара

Целый парк мангальных зон находится в Советском округе по адресу Дружбы, 71а. Комплекс BBQ ZONE OMSK предлагает аренду теплых беседок, веранд и гриль зон.

Помимо оборудованной мангальной зоны, которая находится прямо в беседке, в каждой локации есть кухня с техникой: чайник, микроволновка. плита, холодильник, кулер, телевизор. Бесплатно посетителям предоставляют дрова и принадлежности для гриля, решетки, шампура и казан.

При желании можно воспользоваться дополнительными услугами и заказать сервировку стола, услуги повара, мастер-класс от шеф-повара и арендовать кальян.

Аренда малой зоны гриль на 14-16 человек с понедельника по пятницу будет стоить 1,4 тыс. рублей в час при заказе 5 и более часов. Если вы хотите арендовать зону на меньшее время, стоимость вырастет на 200 рублей в час. С пятницы по воскресенье за один час придется отдать 1,9 тыс. рублей при условии заказа от 5 часов, при несоблюдении этого условия цена поднимается на 400 рублей в час.

Также в комплексе предусмотрена аренда средней и большой зоны гриль. Также есть зоны для загара с лежаками и зонтиками, детский домик, песочница, качели и даже душ.

Двухэтажная «экстра» от «Динамо»

В центре Омска можно отдохнуть в семейном парке «Динамо» на улице Интернациональная, 4. На территории парка есть беседки, мангальные зоны, розетки, вода, качели, детский уголок и батуты.

Беседки делятся по размерам на 4 группы: «стандарт» - для 10 человек, «комфорт»- до 15-20 человек, «максимум» - до 35-40 человек и «экстра» - до 20 человек.

Аренда «стандарта» и «комфорта» стоит 500 руб. в час или 3 тыс. рублей на весь день. Беседки «максимум» и «экстра» обойдутся в 700 рублей в час или 7 тыс. рублей в день.

Локация «Экстра» имеет преимущество перед другими объектами, поскольку она двухэтажная: на верхнем этаже расположена терраса, с которой можно любоваться Иртышом.