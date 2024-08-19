Омск-Информ
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·Общество

На всех нарушителей составили протоколы.
Сотрудники полиции проверили в Омской области 815 мест проживания иностранных граждан, дач, торговых точек и предприятий сельского хозяйства, бытового обслуживания. Проверку прошли 600 иностранных граждан и 200 иностранных работников.
В результате этих проверок полицейские выявили 165 нарушений в сфере миграции. Иностранцы нарушали правила въезда в Россию, правила пребывания в стране, работали незаконно и предоставляли ложные сведения о себе. В регионе также поймали восемь иностранцев, которых уже выдворяли из России.
Полицейские также возбудили два уголовных дела по фактам фиктивных постановок на учет иностранных граждан по месту пребывания и четыре уголовных дела по фактам подделки, изготовления или оборота поддельных документов.
·Общество

На всех нарушителей составили протоколы.
Сотрудники полиции проверили в Омской области 815 мест проживания иностранных граждан, дач, торговых точек и предприятий сельского хозяйства, бытового обслуживания. Проверку прошли 600 иностранных граждан и 200 иностранных работников.
В результате этих проверок полицейские выявили 165 нарушений в сфере миграции. Иностранцы нарушали правила въезда в Россию, правила пребывания в стране, работали незаконно и предоставляли ложные сведения о себе. В регионе также поймали восемь иностранцев, которых уже выдворяли из России.
Полицейские также возбудили два уголовных дела по фактам фиктивных постановок на учет иностранных граждан по месту пребывания и четыре уголовных дела по фактам подделки, изготовления или оборота поддельных документов.