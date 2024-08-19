Мужчина со школьником заплутали в лесу, но сумели выбраться на дорогу.

Омские полицейские рассказали подробности поисков грибников, которые пропали и счастливо нашлись вчера, 18 августа, в Любинском районе. 64-летний мужчина и 9-летний школьник ушли около полудня из поселка Пролетарский в лес за грибами. Полицейские и местные жители отправились на их поиски.

Основную сложность составляло то, что любители «тихой охоты» не взяли с собой телефоны. Около полуночи мужчину и школьника обнаружил экипаж ДПС на дороге, ведущей в поселок. Сотрудники полиции доставили их домой.

Выяснилось, что дед с внуком увлеклись сбором грибов и заблудились, отдалившись от поселка. Промокли под дождем, но при этом сумели выйти на дорогу, где их и обнаружили полицейские.

Эта история для грибников, к счастью, закончилась благополучно, однако так бывает не всегда. Так, проводившиеся ранее в Большереченском районе многодневные поиски 61-летнего местного жителя закончились обнаружением его тела. Правоохранители рекомендуют поклонников сбора грибов и ягод перед походом в лес предупредить родных о планах, с собой лучше взять телефон или пауэрбанк, запас воды и питания. Кроме того, необходимо брать с собой нож, спички в сухой коробочке и часы – они помогут и не паниковать, и ориентироваться как по компасу. При наличии хронических заболеваний нужно брать с собой медикаменты. Одеваться в лес следует ярко, чтобы выделяться на местности.