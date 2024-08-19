Омск-Информ
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·Общество

В этом ему помогли сотрудники Новосибирской транспортной прокуратуры.
Транспортная прокуратура обратилась в суд, чтобы защитить права сотрудника филиала ОАО «РЖД». В феврале 2019 года во время маневровых работ на железнодорожной станции Омск-Пассажирский он получил тяжелую травму и стал инвалидом.
Суд взыскал с филиала ОАО «РЖД» в пользу работника 600 тыс. рублей. Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.
·Общество

В этом ему помогли сотрудники Новосибирской транспортной прокуратуры.
Транспортная прокуратура обратилась в суд, чтобы защитить права сотрудника филиала ОАО «РЖД». В феврале 2019 года во время маневровых работ на железнодорожной станции Омск-Пассажирский он получил тяжелую травму и стал инвалидом.
Суд взыскал с филиала ОАО «РЖД» в пользу работника 600 тыс. рублей. Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.