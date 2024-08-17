Омск-Информ
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·Общество

Он появится на пересечении Доковской и 50 лет Профсоюзов осенью.
Управление дорожного хозяйства и благоустройства объявило аукцион по обустройству нового светофора на перекрестке улиц Доковской и 50 лет Профсоюзов. Начальная цена контракта составляла 4,1 млн рублей. Снизить ее во время торгов удалось только на 20 тыс. рублей.
Помимо светофора подрядчику предстоит установить дорожные знаки и пешеходные светофоры с регулируемым звуковым сигналом. Дорожные контроллеры светофора должны быть совместимы с программным обеспечением автоматической системы управления дорожным движением в Омске.
Работы планируется выполнить до 15 октября.
Ранее сообщалось, что в Омске собираются установить новые камеры видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
·Общество

Он появится на пересечении Доковской и 50 лет Профсоюзов осенью.
Управление дорожного хозяйства и благоустройства объявило аукцион по обустройству нового светофора на перекрестке улиц Доковской и 50 лет Профсоюзов. Начальная цена контракта составляла 4,1 млн рублей. Снизить ее во время торгов удалось только на 20 тыс. рублей.
Помимо светофора подрядчику предстоит установить дорожные знаки и пешеходные светофоры с регулируемым звуковым сигналом. Дорожные контроллеры светофора должны быть совместимы с программным обеспечением автоматической системы управления дорожным движением в Омске.
Работы планируется выполнить до 15 октября.
Ранее сообщалось, что в Омске собираются установить новые камеры видеофиксации нарушений правил дорожного движения.