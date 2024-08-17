По словам представителей компании, строительство золотвала ТЭЦ-5 было произведено по всем правилам, законодательство не нарушено.

АО «ТГК-11» категорически отрицает свою причастность к затоплению садоводческих товариществ в районе золоотвала ТЭЦ-5 и ряда сел на территории Омского района. Как заявили в компании, влияние этого объекта на высокий уровень воды на огородах омичей ничем не подтверждено.

Ранее с обвинениями в адрес компании выступил министр энергетики Омской области Владимир Шнипко. Ссылаясь на информацию надзорных органов, он сообщил, что строительство секции 4а золоотвала было проведено с грубым нарушением действующих СанПиНов в зоне потенциально подтопляемых и заболачиваемых территорий. Кроме того, не были исполнены мероприятия по отводу поверхностных вод в водонакопительную емкость, образующийся при эксплуатации золоотвала фильтрационный сток, обильные паводковые воды накоплены в паводковых и дренажных канавах. В результате вода разливается и находит выход на прилегающих участках.

– Строительство золотвала ТЭЦ -5 произведено в соответствии с градостроительными нормами и правилами, а также требованиями природоохранного и земельного законодательства. Все разрешительные документы, выданные АО «ТГК-11» уполномоченными органами, являются действующими. Соответствие построенного объекта проектной документации подтверждено Сибирским межрегиональным управлением Росприроднадзора. Эксплуатация золоотвала ведется в соответствии с разработанным регламентом. Влияние золоотвала ТЭЦ-5 АО «ТГК-11» на подтопление прилегающих территорий не подтверждено и не установлено. Компания не имеет предписаний надзорных органов, – заявили в «ТГК-11».

Требование властей до 20 августа обеспечить отвод воды с затопленных территорий компания оставила без комментариев.