Синоптики Обь-Иртышского УГМС сообщили, какая погода ждет омичей на выходных.
Завтра, 17 августа, Омскую область накроет дождливая погода. Пройдут кратковременные дожди, местами будут грозы. Температура воздуха ночью составит +9…+14 градусов. В некоторых районах будет туман. Днем ожидается потепление до +19…+24 градусов. Скорость ветра составит 8–13 м/с.
В воскресенье, 18 августа, синоптики обещают небольшой дождь и туман. Ночью столбик термометра опустится до +8…+13 градусов. Днем будет теплее – +18…+23 градуса. Местами дождь и гроза. Ветер будет дуть со скоростью 8–13 м/с.
В понедельник, 19 августа, ночью и днем будет идти дождь, местами гроза. Столбик термометра ночью окажется на отметке +8…+13 градусов. Днем этот показатель вырастет до +18…+23 градусов. Ожидаются порывы ветра 7–12 м/с.