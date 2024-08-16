Женщина хотела прокачать финансовую грамотность, но лишилась финансов.

В середине июня омичка откликнулась на объявление в интернете о поиске соискателей. Новым работникам обещали оклад от 50 тысяч рублей в месяц. В ближайшее время с ней связалась девушка, которая по телефону представилась сотрудником инвестиционной компании и предложила заработок на криптовалютных операциях.

Над сценарием злоумышленники постарались на славу. Позже с доверчивой омичкой связался другой «специалист», который озвучил, что готов курировать ее сделки. Под его чутким руководством женщина скачала специальное приложение для валютного счета и удаленного доступа к телефону. Позже омичка пополнила «брокерский счет» на 10 тысяч рублей.

Когда женщина увидела свою первую небольшую прибыль, то полностью доверилась инвестиционным «коллегам». Разоткровенничавшись, омичка рассказала «куратору», что на банковском счете лежит 2 миллиона 625 тысяч. Эта сумма у женщины появилась после продажи квартиры. «Куратор» предложил ей перевести рубли в криптовалюту и положить на брокерский счет, чтобы получить еще больше прибыли.

Воодушевившись, заявительница выполнила все указания собеседника. Однако далее появились новые вводные. Понадобилось оплатить страховку, разблокировку счета и прочего. В общей сложности она перечислили злоумышленникам еще 940 тысяч рублей, которые муж оформил в кредит.

Продолжая вводить омичку в заблуждение, аферисты убедили ее найти доверенное лицо и осуществить еще один перевод на 120 тысяч рублей. Одолжив деньги у соседки, потерпевшая осуществила последнюю операцию.

Когда она безрезультатно попыталась вывести деньги, то поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

– Сумма вложенных в псевдоинвестирование средств составила 3 миллиона 695 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ «Мошенничество», – проинформировали в полиции.

Сотрудники ведомства обращают внимание, что не стоит идти на сомнительные сделки по инвестированию, если у вас нет достаточных навыков для этого.