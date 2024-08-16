Она одержала победу в космическом квесте, и награда нашла своего героя.
Выпускница Пристанской школы Таврического района Омской области Мирослава Никитина стала победителем проекта «Космическая экспедиция Первых». Суть конкурса заключалась в том, что ребята проходили тест и творческое задание, проверяя свои знания о космосе и современных технологиях. Победители из разных регионов России отправлялись на Байконур, крупнейший космодром в Казахстане.
Омская школьница наблюдала запуск ракеты Союз-2.1а с кораблем «Прогресс –МС28» и осталась в восторге.
– Невероятно! Безумно! Космически! – поделилась Мирослава Никитина.
Министр образования Омской области Иван Кротт порадовался за Мирославу.
– На крупнейшем в мире космодроме Мирослава вместе с ребятами увидела пуск ракеты-носителя с транспортным грузовым кораблем, посетила музей, командный пункт, Аллею космонавтов и орбитальный корабль «Буран». Уверен, что такое образовательное путешествие запомнится ребятам надолго, – заявил Кротт в своем телеграм-канале.
Отметим, что Байконур – крупнейший действующий космодром в мире.