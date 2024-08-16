Омск-Информ
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·Общество

Возбуждено уголовное дело по факту легализации 630 млн рублей.

Омские следователи и прокуратура сообщили, что после их вмешательства суд вынес постановление арестовать имущество учредителя и директора ликеро-водочного завода «ОША» более чем на 1,4 млрд рублей. Судя по всему, речь идет о Владимире и Татьяне Веретено, а также Людмиле Аверченко, которым в равных долях принадлежит компания.

Региональная прокуратура в ходе надзора за расследованием уголовного дела по факту преднамеренного банкротства «ОШИ» (ст. 196 УК РФ) выявила факты непринятия должных мер по установлению принадлежащего обвиняемым имущества в целях дальнейшего возмещения ущерба.

По версии следствия, в период с июля 2012 до июня 2018 года бывший генеральный директор и учредитель данной фирмы, зная о значительной задолженности предприятия по уплате налогов, вывели из оборота денежные средства на сумму свыше 1,5 млрд рублей путем их выдачи из кассы под видом возврата несуществующих займов в адрес учредителя и подысканных ими физических лиц. Вину в совершении преступления руководители организации не признали, мер по возмещению ущерба не приняли.

Имущество руководителей фирмы и членов их семей, подконтрольной организации на общую сумму 480 млн рублей по ходатайству следствия суд арестовал незамедлительно.

Далее силовики вместе с прокуратурой выяснили, что экс-учредителю компании принадлежало 3 организации-«прокладки», в собственность которых оформлено более 600 объектов: земельные участки, помещения, автомобили, сельхозтехника. После проведенной оценки следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте данного имущества стоимостью около 1 млрд рублей.

В результате принятых мер суд наложил арест на имущество подконтрольных обвиняемым трех организаций общей стоимостью более 1,4 млрд рублей. Также возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ по факту легализации полученных преступным путем денежных средств при банкротстве ООО «ЛВЗ «ОША» на общую сумму около 630 млн рублей. Ход расследования находится на контроле прокуратуры Омской области.

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·Общество

Возбуждено уголовное дело по факту легализации 630 млн рублей.

Омские следователи и прокуратура сообщили, что после их вмешательства суд вынес постановление арестовать имущество учредителя и директора ликеро-водочного завода «ОША» более чем на 1,4 млрд рублей. Судя по всему, речь идет о Владимире и Татьяне Веретено, а также Людмиле Аверченко, которым в равных долях принадлежит компания.

Региональная прокуратура в ходе надзора за расследованием уголовного дела по факту преднамеренного банкротства «ОШИ» (ст. 196 УК РФ) выявила факты непринятия должных мер по установлению принадлежащего обвиняемым имущества в целях дальнейшего возмещения ущерба.

По версии следствия, в период с июля 2012 до июня 2018 года бывший генеральный директор и учредитель данной фирмы, зная о значительной задолженности предприятия по уплате налогов, вывели из оборота денежные средства на сумму свыше 1,5 млрд рублей путем их выдачи из кассы под видом возврата несуществующих займов в адрес учредителя и подысканных ими физических лиц. Вину в совершении преступления руководители организации не признали, мер по возмещению ущерба не приняли.

Имущество руководителей фирмы и членов их семей, подконтрольной организации на общую сумму 480 млн рублей по ходатайству следствия суд арестовал незамедлительно.

Далее силовики вместе с прокуратурой выяснили, что экс-учредителю компании принадлежало 3 организации-«прокладки», в собственность которых оформлено более 600 объектов: земельные участки, помещения, автомобили, сельхозтехника. После проведенной оценки следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте данного имущества стоимостью около 1 млрд рублей.

В результате принятых мер суд наложил арест на имущество подконтрольных обвиняемым трех организаций общей стоимостью более 1,4 млрд рублей. Также возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ по факту легализации полученных преступным путем денежных средств при банкротстве ООО «ЛВЗ «ОША» на общую сумму около 630 млн рублей. Ход расследования находится на контроле прокуратуры Омской области.

1698